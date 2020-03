María Lapiedra y Gustavo González enseñan la cara de su bebé y confiesan su peso: "El mejor regalo que me has hecho se llama Mía"

María Lapiedra y Gustavo González están a punto de ser padres. La exconcursante de ‘ Supervivientes ’ se encuentra en la recta final de su embarazo. Los colaboradores han decidido confesar en Instagram el peso actual de su niña. Además, su clínica no ha dudado en mostrar el rostro de la pequeña a través de una ecografía de lo más innovadora.

“El mejor regalo que me has hecho se llama Mía”, ha reconocido María al colaborador en una foto en la que sale posando y tocándose la barriga. “De momento mide 46 cm y pesa 2’400 kg”, ha confesado a sus casi 200 mil seguidores la exsuperviviente. Y es que, desde que conoció esta noticia, María no duda en presumir cada vez que puede de tripa e incluso ha hecho frente a todas aquellas críticas que ponían en duda su embarazo.