Susana Megan se sincera con sus seguidores y aclara si ha roto su relación con Manu: "Asume algo sobre mí"

Susana Megan , de ‘ MyHyV’ , se ha abierto con sus miles de seguidores de Instagram. Bajo el mensaje de “asume algo sobre mí y te diré si es verdad o mentira”, la expretendienta ha ido respondiendo a todas y cada una de las dudas y afirmaciones de sus fans. Como no podía ser menos, le han acabado sacando el tema de su relación con Manu .

Ahora, con este juego de Instagram de Susana, hemos podido conocer todos en qué punto está su relación en estos momentos. La primera afirmación de uno de sus seguidores ha sido “lo has dejado con Manu”. La respuesta de la protagonista no se ha hecho esperar y ha contestado que es mentira con una carita llena de corazones en muestra de lo enamorada que está.

La cosa no ha quedado ahí y gracias a su sinceridad hemos podido conocer infinidad de detalles sobre ella como que se considera una persona cariñosa, que tiene muchos miedos, que es muy sensible y que le apasiona el chocolate. Entre sus respuestas también hemos podido ver que le encanta ir descalza, le apasiona la comida y se considera una persona insegura.

Susana Megan 'MyHyV' saca a relucir su lado más personal

Hay otra cosa sobre su vida personal que también han querido conocer sus ‘followers’: si trabaja o no. La expretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha respondido que sí y también ha aclarado que no estudió una carrera. Para finalizar, ha señalado que no es una persona controladora ni una maniática del orden.