María Patiño muestra el resultado de su retoque estético: “Me he hecho un lifting en los ojos”

El nuevo e innovador retoque estético de María Patiño en su rostro

“Como sabéis que siempre comparto mis trucos de belleza, hoy os cuento que me notáis mejor cara porque me he hecho un LIFTING DE OJOS”, ha escrito junto al vídeo que ha compartido en el que se ve cómo le realizan el tratamiento a nuestra querida Patiño. De esta manera, la periodista ha contado que lo que ha querido es “rejuvenecer la mirada sin tener que pasar por quirófano”. “Es la alternativa más revolucionaria a la blefaroplastia y me encanta”, ha escrito invitado a todos sus seguidores a que vean el vídeo de cómo se realizaba el tratamiento y el resultado final. Nosotros os lo ponemos por aquí: