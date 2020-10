"Hay que SER aunque no lo PAREZCA. Hay cosas que no se aprenden porque no son cosas. Hay cuestiones escritas. Hay destino. Hay karma. Hay Dios. Hay Familia. Hay amistad. Hay equipo. Hay amantes. Hay Verdad. Hay felicidad. Y todo eso, que considero términos ‘absolutos’ forman parte del conjunto que conforma el “ NOS” @elcasonos y el “NOSOTROS”. Porque parafraseando a Joaquín Sabina ‘tú y yo son demasiados’, ha escrito junto a las dos instantáneas que acumulan ciento de likes y muchos comentarios. Entre los mensajes, su compañera de aventuras, Fani Carbajal, les ha escrito unos bonitos emoticones con corazones.