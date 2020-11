Marta López y Efrén Reyero han desvelado en qué punto se encuentra su relación gracias a los últimos mensajes que han intercambiado públicamente. La pareja, que desde hace unas semanas no deja de recibir todo tipo de preguntas por parte de sus seguidores, ha querido que todos ellos puedan saber si siguen juntos o no. La que fuera concursante de ‘GH’ y el extronista de ‘MyHyV’ han despejado cualquier tipo de duda sobre su relación a través de Instagram.

Este ha sido el mensaje que le ha enviado el andaluz a través de las redes sociales: “Un montón de estaciones, ¿no? Un besito, ganas de que ya estés dando guerra”. Marta no ha dudado en responder a su chico y, con su mensaje, ha dejado muy claro que siguen juntos en la actualidad a pesar de la distancia. “Efrén, yo paré en tu estación y de ahí no me muevo”, le ha dicho ella ante la atenta mirada de sus miles de seguidores.