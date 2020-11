Mónica Hoyos se ha convertido en todo un referente de las redes sociales. La ex de Carlos Lozano se ha convertido en una de las influencers más queridas de nuestro panorama televisivo gracias a sus consejos para el día a día, sus publicaciones más divertidas o sus truquitos sobre moda y belleza. El claro ejemplo de esto ha sido el asombroso antes y después que ha compartido en su perfil tras su último tratamiento estético, que ha dejado totalmente en shock a sus fans.

El gran cambio de Mónica Hoyos tras someterse a un tratamiento estético

"Mirad cómo se me está subiendo el glúteo, por favor. Mi culo ya no es lo que era, es otro. Dios mío, habrá que enseñárselo a alguien. Venga chicos, a la cola", ha señalado la ex de Carlos Lozano, mostrándose muy impresionada con el trabajo de la especialista.