El detallazo de los hijos de Marta López por su cumple emocionan a la colaboradora

La ex gran hermana estuvo casada desde el 2007, con el futbolista "Jorge Cabeza Jareño" hasta el 2013, y con él tuvo dos hijos, Jorge (4 de abril de 2007) y Teyo (28 de noviembre de 2009). El 9 de mayo de 2014 nació su tercer hijo Javier, fruto de su actual relación con un empresario extremeño, también llamado Javier. Han sidoTan sólo han pasado unos meses desde que Marta López estuviera disfrutando en las playas de El Palmar, compartiendo con todos sus seguidores unas fotografías en las que lucía su transformación física, tras meses de dieta y ejercicio. Ahora, la ex gran hermana ha vuelto a la televisión como colaboradora de para diferentes programas como 'GH DÚO' o 'Ya es mediodía', pero Marta no olvidani la de súper mamá. Precisamente la ex gran hermana no ha dudado en compartir a través de una stories en Instagram, la sopresa que dos de sus peques le dieron ayer con motivo de su cumpleaños.