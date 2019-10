Marta López, novia de Kiko Matamoros, recibe numerosas críticas por su posado: "Todo artificial"

Marta López , pareja de Kiko Matamoros , ha vuelto a estar en el punto de mira de todos sus seguidores de Instagram. Su último posado no ha sido del agrado de sus 'followers' y ninguno ha podido evitar compartir sus críticas con la novia del colaborador de ' Sálvame '.

Los duros ataques que recibe la novia de Kiko Matamoros

Los ataques recibidos por Marta López no han hecho que se enfade ni responda como ha hecho en otras ocasiones, pero es cierto que ha llevado a que sus fans saquen la cara por ella y expresen que no consideran normal los insultos que recibe en algunas de sus publicaciones de Instagram. De hecho, hace unos días Marta se veía obligada a estallar contra las numerosas críticas que recibía por su relación con el colaborador de 'Sálvame'

Una seguidora muy enfurecida ha querido responder así a todos aquellos que aprovechan cualquier ocasión para despreciar a la novia de Kiko Matamoros: "No sé qué problema tenéis con esta chica de verdad, se opere o no, se ponga o se quite es decisión SUYA, dejad de dar consejos de vida".