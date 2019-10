Jonathan 'GH' carga contra Yoli: "Te compras bolsos de 3.000 euros y solo hay que ver cómo va mi hija vestida"

Reconquistar a Yoli no está siendo tarea fácil para Jonathan . El exconcursante de ' Gran Hermano ' le pidió a su exmujer que le escribiera en una carta los puntos a mejorar de su personalidad. Sin embargo, lo que el valenciano no esperaba era que la lista fuese tan sumamente larga.

En este nuevo capítulo de su canal de mtmad, 'Yoli, te quiero', Jonathan ha ido a casa de su madre para leer junto a ella punto por punto la lista escrita por la 'influencer'. "Quiero ver las cosas desde otra perspectiva porque yo me encierro mucho en mí mismo y pienso que tengo la razón y a lo mejor no es así...y qué mejor que una madre que es quien más nos puede conocer", ha comenzado explicando a sus seguidores.

Sin embargo, lejos de allanar el camino de la reconquista , esta lista de "defectos" ha provocado que acabe estallando y cargue duramente contra "la nueva Yoli": "Sé tú misma y quien te quiera seguir, te seguirá por quién tú eres. No intentes agradar a todo el mundo. Desde que se creó el personaje de '' perdió educación, humildad y muchísimas cosas de la antigua Yoli que yo conocía", ha comenzado explicando el que fuera concursante de '', que no ha podido evitar mostrar su cabreo y frustración ante los comentarios de la madre de su hija.

El exconcursante de 'GH' carga duramente contra Yoli

"Para ti, ayudarme en el trabajo era un suplicio y los dos comíamos de ahí", le ha escrito Yoli en un intento de hacer ver a su ex las cosas que más le han molestado de su relación. Una afirmación que ha conseguido sacar de sus casillas al influencer. "Aquí el único que salió de 'Gran Hermano' y se fue a una fábrica a trabajar poniendo tapones de plástico durante dos años, fui yo. Yo también he mantenido a mi familia y nunca se lo he echado en cara. Ella estaba embarazada", ha explicado el valenciano antes de lanzar una de las acusaciones más duras contra su ex.