Marta Peñate se ha confesado con sus miles de seguidores y ha revelado el motivo real por el que no puede quedarse embarazada de forma natural. La que fuera concursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ junto a Lester ha hablado sin tapujos sobre el problema que tiene en el útero y ha aclarado públicamente si es infértil.

La también exconcursante de ‘Gran Hermano’ se ha dirigido a sus seguidores a través de su canal de ‘mtmad’, donde ha desvelado la razón por la que no puede quedarse embarazada de forma natural . “Me habéis preguntado mucho qué me pasa exactamente”, ha comenzado expresando.

Marta Peñate ha confesado que no ha parado de recibir preguntas sobre este tema desde que Lester dijo que ella no podía quedarse embarazada en un debate de ‘La isla de las tentaciones’. “Era algo que tenía que contar yo y no él. Yo podría haber tomado medidas legales contra Lester porque es mi historial médico. Quiero creer que lo dijo de forma inconsciente”, ha señalado.