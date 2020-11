Con la naturalidad que la caracteriza, la murciana ha hablado abiertamente sobre su relación con el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en su recién estrenado canal de ‘mtmad’. En él, la joven ha desvelado qué es lo que busca exactamente en un hombre y qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de Tony. "Sentimentalmente, me ha cambiado mucho la vida", ha expresado.

Actualmente, la modelo está viviendo en Madrid con Melodie y con Inma y asegura que su mentalidad ha cambiado por completo tras su participación en ‘La isla de las tentaciones’. “En el programa no se pudo ver cómo soy realmente. Al final uno tiene que dejarse llevar y manda el corazón. No me gusta hacer daño a la gente”, ha asegurado en su vídeo.