Mayka Rivera y Pablo Moya han sorprendido a sus seguidores acercando posturas públicamente. Tras poner fin a un noviazgo de tres años, lo suyo parecía haber llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues la pareja ha decidido retomar su relación tras su ruptura en ' La isla de las tentaciones '.

La pareja de murcianos han dejado en shock a sus cientos de miles de fans protagonizando un inesperado acercamiento público. Tras dejar caer varias pistas de que lo suyo no estaba del todo cerrado, Mayka y Pablo han reanudado su relación. Y es que aunque los seguidores de la pareja apuntaban a que lo suyo ya nunca volvería a ser lo mismo tras su experiencia en República Dominicana, parece que los protagonistas de esta historia no piensan lo mismo.

Tanto es así, que la influencer y el dj han decidido empezar de cero su historia. Prueba de ello es que la pareja de Murcia ha vuelto a empezar a seguirse en Instagram. Pero no contentos con esta prueba inequívoca de que su historia no ha dejado de escribirse, la exnovia de Tony Spina ha tenido un detallazo público con su expareja que no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales.