La exconcursante de 'GH' ha presumido de su cambio físico tras adelgazar 60 kilos

Lorena Edo está muy orgullosa del cambio físico que ha experimentado. La joven, que se dio a conocer durante su paso por 'Gran Hermano', ha presumido en Instagram del antes y después de su cuerpo tras perder 60 kilos.

Mucho ha cambiado desde que la valenciana irrumpiera en las televisiones españolas. En febrero de 2013, hace justamente ocho años, la influencer ponía un pie en Guadalix de la Sierra. Su paso por el reality fue breve pero intenso pues, aunque se convirtió en la segunda expulsada de la edición, su concurso no dejó indiferente a nadie. Y es que, en apenas quince días de programa, se convirtió en una de las concursantes más populares de la historia de 'GH'.

Ahora, la exconcursante ha hecho balance del gran cambio de su vida tras adelgazar un total de 60 kilos. Y es que poco queda de aquella joven de 30 años que, desde que saltara a la fama, ha experimentado una bajada de peso más que notable. "Me siento tremendamente orgullosa", ha comentado la joven en una publicación de su perfil oficial de Instagram, en el que ha desvelado todos sus trucos para controlar la ansiedad y ha desmitificado el famoso efecto rebote de las dietas.

Y es que, según ella, ese temido "efecto rebote" no es cosa de la dieta en sí misma sino, más bien, responsabilidad de uno mismo. "Si me pego algún que otro atracón y me como todo lo que no me he comido durante la dieta y no sigo mi reeducación alimenticia, es lógico que engorde", ha explicado la joven, que ha señalado que todo régimen tiene varias fases: "Una en la que se pierde peso y otra, igual de importante, de reeducación y mantenimiento una vez acabado el tratamiento".

Si bien es cierto que, durante el confinamiento, la joven se ha despreocupado algo más de seguir a rajatabla su dieta, no ha perdido de vista su objetivo. "No me siento en lo más mínimo culpable. Voy a luchar día a día por tener un peso saludable. No hay reproches, no hay culpas. Hay una persona que es humana y transgrede las normas de su dieta alguna vez", ha señalado la exconcursante de 'GH', que ha comparado los cambios de su cuerpo con la vida misma, que "sube y baja".