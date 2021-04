Mayka Rivera ha recibido una información delicada sobre su novio, Alejandro Bernardos , que le ha caído como un auténtico jarro de agua fría. Tras una conversación con Carmen Saavedra, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y exnovia de su actual pareja, la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' se ha enterado de una serie de cosas sobre su chico que no le han hecho ninguna gracia.

En una reunión 'privada' de influencers (que llega de la mano de mtmad bajo el nombre 'Pijama party', un nuevo formato que promete regalarnos muchos momentazos), Mayka ha sido consciente de que podría no conocer del todo bien a Alejandro . Aunque el comienzo de un noviazgo siempre es de color de rosa -casi como si flotaras-, lo cierto es que la de Murcia se ha topado con la aguja que ha pinchado su globo de ensoñación.

Una aguja con nombre y apellidos: Carmen Saavedra . La joven que fuera tronista de 'MyHyV' en el último periodo del programa le ha confiado a Mayka una información sobre Alejandro Bernardos que no le ha sentado nada bien a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tiene dudas sobre su relación

Lo cierto es que lo que prometía ser una velada de lo más amena y divertida se ha convertido para la murciana en una especie de película de terror. "No me fío de él porque sé que se ha liado con muchas chicas", ha reconocido la ex de Pablo Moya con el gesto serio y en un tono de voz un tanto sombrío. Pero, ¿qué ha sido lo que tanto le ha dolido? ¿Va a replantearse las cosas con Alejandro Bernardos? ¿Le pedirá explicaciones?