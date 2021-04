Si bien es cierto que no nos tiene acostumbrados a mostrar esta faceta más íntima y personal (más allá de profundas reflexiones sobre los baches de salud a los que ha hecho frente en el pasado), la televisiva no ha podido evitar compartir con sus más de 759.000 seguidores en Instagram el espectacular resultado de la instalación de césped artificial en su maravilloso jardín.

Así es el acogedor jardín con piscina de Toñi Moreno

Rebozándose por el césped, jugando a corretear con sus pies descalzos y curioseando con los molinillos que su mamá tiene distribuidos por todo el jardín. Y es que Toñi ha demostrado ser toda una amante de la vegetación , pues no hay rincón que no esté decorado con un sinfín de macetas con todo tipo de plantas y flores.

Además, la nacida en el Prat del Llobregat ha sacado a relucir su lado más 'eco-friendly' instalando en el jardín unas bonitas sillas fabricadas con materiales reciclados. "Hay que ser responsables con el medio ambiente. Por eso no he dudado y me he hecho con estas sillas maravillosas para mi jardín. Están fabricadas con material 100$ reciclado, con botellas de leche de plástico", ha señalado la presentadora junto a unas fotografías en las que la podemos ver disfrutando de su comodidad.