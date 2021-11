Mayka Rivera sentencia definitivamente a Pablo Moya: "Pensaba que era mi amigo"

Rotunda y muy segura de sus palabras, Mayka ha sentenciado a su expareja contand o todo lo que ha sucedido en 'La última tentación' detrás de cámaras y tras salir del programa y aterrizar en España. "Pensaba que era mi amigo", ha señalado la joven, que se ha enterado de ciertas cosas que no le han gustado nada .

Aunque todavía dolida con lo ocurrido, la murciana no ha tenido problema en compartir los hechos con su legión de fans, que no pierden detalle de cada nuevo episodio de su vida. Por eso, este nuevo revés no iba a ser menos. Y es que cuando Mayka creía haber recuperado su relación con Pablo, lo suyo ha vuelto a torcerse, parece, de manera irreparable.