Concretamente, la ex de Cristian ha publicado una imagen en la que aparece en el hospital a través de su perfil oficial de Instagram. Además, la joven se ha confesado con sus seguidores, que se han preocupado mucho por ella, y ha hablado sobre su estado de salud. “No he estado muy activa porque no me encontraba bien”, ha comenzado expresando.

Además, para tranquilizar a sus seguidores, que se han preocupado por su estado de salud tras ver la foto que ha compartido desde el hospital, ha decidido pronunciarse sobre su visita al centro hospitalario. “Gracias por preocuparos por mí, he recibido muchísimos mensajes. Me han dicho que tengo infección en el riñón, pero no es normal que me duela tanto tiempo. Voy a pedir cita con mi médico porque no sé lo que me puede estar pasando”, ha señalado.