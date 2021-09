Tal y como ha contado Melodie, su ruptura con Beltrán ha sido totalmente inesperada. De hecho, la alicantina ha confesado que ella no pensaba dejar la relación en un principio. “Si la relación no hubiera comenzado en un programa de televisión, no estaría aquí dándoos una explicación” , ha señalado.

Para terminar, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha dirigido a sus seguidores y les ha agradecido su apoyo incondicional en este momento tan complicado de su vida. “Habéis sido un gran apoyo para mí. Gracias por todos vuestros mensajes. No he podido hablar antes sobre el tema porque he estado muy mal. No tenía fuerzas”, ha señalado Melodie Peñalver.