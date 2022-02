"No he estado mucho por aquí porque no me encontraba muy bien. He estado todo el día en casa de mis padres. Desde hace unos días llevo notándome un dolor en la parte derecha del abdomen", ha comenzado explicando de una situación que con el paso de las horas le está asustando cada vez más. Lejos de que se le hayan pasado estas molestias se le han extendido también a la parte de atrás.