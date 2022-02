Sin embargo, Milán, su perrito en común , no ha dejado de ser un nexo entre ellos durante estos dos años. Aunque precisamente esta especie de custodia compartida ha sido siempre otro de los puntos de conflicto entre la expareja , el profundo amor que tienen por su mascota ha conseguido que terminen por entenderse.

Si bien es cierto que desde que saliera de 'La isla de las tentaciones' Cristian ha estado acusando a Melodie no dejarle ver a su perro , el novio de Emmy Russ ha celebrado en su perfil oficial de Instagram su acuerdo con la influencer, con la que se ha reunido para hacer el intercambio de turnos de su mascota.

"En diciembre me dejaron verlo después de unos meses sin que me lo dejaran", ha comentado el joven ante las incesantes preguntas de sus fans, que querían saber si por fin había solucionado esta dolorosa guerra con su ex por la que tanto ha luchado públicamente.