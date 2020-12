Del Merlos Place a la infidelidad de Jesé a Aurah: las doce noticias que han marcado este 2020

El último mes antes de que el Covid pusiese la vida de todos patas arriba nos dejó una más que insólita imagen: la de Raquel Morillas, de GH3, vendiendo cupones de la ONCE. La instantánea fue portada de la revista de “Qué Me Dices” y en el semanario explicaba que la ex colaboradora de Crónicas Marcianas sale a diario con su puesto ambulante a vender cupones por las calles de Elche. Vestida con el chaleco corporativo de la organización, la ex concursante de ‘GH’ atendía a los compradores con toda naturalidad.