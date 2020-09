Yoli se hace un test de embarazo y confiesa el resultado: "Estoy muy nerviosa"

Yoli , exconcursante de ‘ Gran Hermano ’, se ha hecho un test de embarazo y ha compartido el resultado con todos sus seguidores a través de su canal de ‘mtmad’. La ex de Jonathan cree que está embarazada y hemos podido ver lo nerviosa que está por toda esta situación. Tras hacerse el test, la de Albacete le ha comunicado el resultado a su novio Jorge.

“Estoy muy nerviosa. No sé ni cómo hablar con vosotros. Para que me cueste expresarme, ya tiene que ser fuerte el asunto”, ha dicho la joven antes de dirigirse a la farmacia para comprarse un test de embarazo. “Tengo un retraso, me da hasta cosa contarlo (…) Estoy muy inestable”, ha explicado mientras que podíamos ver lo angustiada que está.