Mila Ximénez destapa la cara oculta de Makoke con zasca para Kiko Matamoros: “Esto acaba de empezar”

La colaboradora de 'Sálvame' ha sido muy tajante opinando sobre todo el conflicto que rodea a Makoke y Kiko Matamoros desde hace unos meses en su blog de 'Lecturas'. Mila Ximénez ha desmontado por completo a Makoke estallando contra ella y hablando de forma muy contundente sobre su relación con Kiko Matamoros.

La peor parada en toda esta reflexión que Mila Ximénez ha compartido en su blog ha sido Makoke, sobre la que Mila no tiene muy buena opinión: "He probado el veneno de ella y sé de sus malas artes para seguir haciéndose platós a costa de lo que sea. Y me alegra que algunos vean por fin esa cara oculta que disfraza en extensiones decimonónicas que no para de alargar y dan un poco de miedo".

Mila considera que Makoke ha cogido la silla de Diego Matamoros, algo que le resulta llamativo porque Makoke le criticaba "con eso de 'deja de hablar de tu padre y habla de ti". Para la colaboradora de 'Sálvame', Makoke "se ha pegado al culo de su ex para ganar un dinerillo que, parece, es incapaz de conseguir por sí misma".

Tal y como ha confesado en su blog, Mila lo siente por Kiko Matamoros que, según dice, ya estaba avisado de todo esto: "Ella es capaz de todo para no caer en el olvido. Su vida no es más que una subasta por las tragedias familiares y las basuras de su casa. Me está gustando que se olvide de fingir esa dignidad que exige en los juzgados y que ya no cuela. No salvo de esta historia a Kiko".

Por si fuera poco, Kiko Matamoros tampoco se ha ido de rositas en esta larga reflexión. La colaboradora de 'Sálvame ha hablado así sobre él: "Conozco sus trampas y su soberbia sobrevolando por los que cumplimos con los requisitos legales. Pero no es menos cierto que su pareja no solo ha usado esta habilidad, sino que ha abusado de ella para crear guerras en plató".

Para terminar, Mila ha querido dejar claro que en esta guerra que está teniendo lugar entre Kiko Matamoros y Makoke no habrá ganadores. "Siendo justos, él, que la ha animado a denunciarme por expresiones que están muy lejos de esta, ahora tendría que disculparse por el acoso legal al que he estado sometida. Tal vez no lo haga, pero de alguna forma me está compensando al ver las faltas de respeto por parte de ambos. En fin. Esto acaba de empezar y no pinta bien. Me voy a permitir acudir al combate desde la grada, sabedora de que ambos quedarán KO en esta contienda", ha sentenciado Mila Ximénez.

