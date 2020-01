Rocío Flores aclara el motivo de su ingreso en el hospital: "Ya me han dado el alta"

"Ayer recibí una locura de mensajes preguntándome que qué me pasaba", ha confesado la influencer delante de la cámara. "Me hicieron una pequeña cirugía en la boca", ha explicado la nieta de la más grande desde su casa, que ha serenado así a todos los que le han escrito angustiados tras ver las imágenes. "Estoy bien, estoy perfecta, no me ha pasado nada grave y ya me han dado el alta", ha completado con estas palabras el motivo de su hospitalización.

El ingreso de la joven no tuvo que ver con ninguna complicación médica, sino por los efectos de la anestesia. "Como me tuvieron que sedar me dejaron todo el día y toda la noche en el hospital", ha revelado la hija de Rocío Carrasco, que ha estado acompañada en todo momento por Manuel, su pareja desde hace más de dos años. Asimismo, Rocío Flores ha explicado porque no ha calmado antes todo el alboroto que han ocasionado sus imágenes en la clínica: "Ayer no dije nada porque no podía hablar y estaba medicada".