Mila Ximénez: "Tengo un herpes zóster y no me hace la vida demasiado agradable"

Mila Ximénez se está enfrentando a un pequeño bache de salud que no le hace la vida “demasiado agradable”. Si hace unos días aseguraba estar muy molesta y preocupada por unas dolencias ocasionadas en su rostro, ahora la colaboradora de 'Sálvame' ha podido confirmar que padece un herpes zóster en la cara .

“He cobijado un herpes zóster sin saberlo. La verdad es que no me hace la vida demasiado agradable”, ha escrito la colaboradora de Telecinco, que ha asegurado que no se va a dejar amedrentar por este virus.