Adara habla de su relación con Rodrigo y manda un mensaje a Gianmarco: "Me hubiera gustado otro final"

Adara Molinero no está nada bien. Tras haber roto su relación con Gianmarco de forma totalmente inesperada, no se puede creer que hayan llegado a este punto. En su canal de ‘mtmad’, la ganadora de ‘ GH VIP 7’, ha roto a llorar y ha contado toda la verdad sobre Rodrigo . Además, ha querido mandarle un mensaje al italiano entre lágrimas.

“Yo solo quería que me diera una explicación, que fuera sincero conmigo”, ha expresado. Según cuenta, ella hubiera entendido y respetado lo que le hubiera dicho, pero esa conversación no tuvo lugar en ningún momento. Cuando se levantó, el armario estaba vacío y el influencer ya no estaba en casa.

Lo que no puede entender ella es cómo ha podido hacer todo, que según cuenta ha provocado que todo el mundo esté machacándola en redes sociales. “Si él me quería, no puedo creer que haya hecho algo así. No hacía falta esto”, ha explicado. Desde su punto de vista, él ha "liado" todo esto y no tiene ningún sentido lo que ha hecho.