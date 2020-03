Miren Ibarguren: "Cuando acaba una serie tan longeva te ves al borde del abismo"

La actriz de 'La que se avecina' triunfa en el Teatro Lara con 'Me gusta como eres'

Charlamos con Miren Ibarguren de su éxito en televisión, de su futuro y, por supuesto, de su nueva función

La donostiarra nos concede su entrevista más sincera

Miren Ibarguren es tan espontánea delante de una cámara como detrás de ella. Aunque estemos acostumbrados a verla como pez en el agua en papeles de comedia, el mérito no es solo del guión porque la actriz también es una máquina de hacer reír detrás del foco. Así nos lo demuestra sentada en su camerino del Teatro Lara horas antes de empezar la función. "¿Estoy guapa así?", comenta con sólo una parte de sus labios pintados, en plena sesión de maquillaje y demostrando su sentido del humor.

Mientras se termina de retocar el flequillo, asegura que sus inicios como actriz no fueron fáciles, aunque desde hace unos años todo lo que toca lo convierte en éxito. Solo tenemos que echar la vista atrás unos años. Después de lanzarse a la fama con 'Escenas de matrimonio', aterrizar casi por casualidad en 'Aída' tras la ausencia de Carmen Machi y llegar a Mirador de Montepinar para dar vida a Yoli en 'La que se avecina', Miren nos hace un hueco, entre las butacas de la Cándido Lara, para contarnos cómo está viviendo su éxito no televisivo: la obra de teatro 'Me gusta como eres'.

Con la actriz donostiarra de 39 años, guapísima con un total look blanco de Max Mara, nos sentamos para hablar de su evolución televisiva en las series de Telecinco que ha protagonizado y para que también nos detalle cómo ha cambiado su vida en estos últimos años. En Outdoor abrimos el telón para aplaudir el éxito, dentro y fuera de la pantalla, de Miren Ibarguren...

Imagínate que vivo fuera de España y acabo de entrar en el Teatro Lara. Defíneme quién es la actual Miren Ibarguren.

Pues una actriz que trabaja en cine, teatro y televisión. Tiene 39 años. Una actriz vasca.

Una actriz que ya hemos visto en series como ‘Escenas de matrimonio’, ‘Aída’, ‘Anclados’, ‘La que se avecina’ o ‘Arde Madrid’, entre otras… Dime qué personaje te ha hecho llorar y reír más.

Pues el que me ha hecho llorar más ha sido el personaje de Lucero en ‘Arde Madrid’. Por la intensidad dramática de lo que le pasa al personaje. Con ella he llorado en el ensayo, en la toma y preparando el personaje. Y con la que más me he reído ha sido en ‘Aída’ con Soraya, porque me lo pasaba muy bien haciéndolo

Porque lo de Soraya en ‘Aída’ fue un petardazo de popularidad. ¿Cómo lo viviste cuando salías por la calle?

Es raro que te conozca todo el mundo. No te terminas de acostumbrar como actor o actriz a que te conozca toda la gente de la calle, o la gran mayoría.

¿Cómo llegaste a la serie?

Terminé ‘Escenas de matrimonio’ y justo me llamaron para hacer el casting de ‘Aída’ porque se iba Carmen Machi y querían probar a una hija que tenía ahí como secreta su personaje. Fui al casting y me cogieron.

¿Seis años con moño y hablando en diminutivo son para cansar a cualquiera?

Ya no recuerdo si terminé cansada. Ahora, con el paso del tiempo, lo recuerdo con muchísimo cariño. El equipo técnico y artístico de ‘Aída’ era una familia. La verdad es que todo lo que hacíamos en Globomedia era una maravilla…

¿Has tenido la necesidad alguna vez de romper con algún personaje?

Hay algunos personajes que me ha gustado hacer más que otros. Como cualquier persona en un trabajo, hay trabajos que te gustan más que otros. Y de repente ha habido trabajos muy pequeñitos que te han gustado muchísimo y otros muy grandes que se te han olvidado. Es un poco al azar que te guste un trabajo…

¿Cómo cambió tu vida cuando cerró el Bar Reynols?

Cuando cierra una serie tan longeva si te ves al borde del abismo. Piensas: ¿qué va a pasar?, ¿quién me va a querer a mí ahora? Pero luego piensas que hay que seguir trabajando, seguir intentando y seguir viviendo…

Con Paco León coincidiste en ‘Aída’ y ‘Arde Madrid’, ¿lo prefieres de compañero o jefe?

A mí me gusta de todas formas. Yo con Paco León me voy al fin del mundo si hace falta.

Cuando os veis rodando una serie él como director y tú como actriz... ¿Alguna vez habéis recordado vuestros inicios?

No, somos amigos. No solemos hablar mucho de trabajo… Hablamos de nuestras cosas.

¿Qué cosas?

Pues las nuestras. Lo que hablan los amigos.

Te mudaste de Esperanza Sur a Mirador de Montepinar. ¿En qué se parecen y se diferencian ambos barrios?

Son dos barrios muy diferentes aunque ambos han sido dos barrios que han funcionado muy bien en Telecinco. He tenido mucha suerte de entrar en dos series tan importantes. Ahora mismo en ‘La que se avecina’ estoy encantada. La verdad es que me han acogido muy bien y llevo ya tres años. Trabajar con todos ellos, que son unos grandes de la televisión, es una suerte.

Si algo se ve en ‘La que se avecina’ es buen rollo. Precisamente las tomas falsas entre tú y Loles León (madre e hija en la ficción) son las más desternillantes. Cuéntame alguna anécdota que os haya pasado en el rodaje que cada vez que recuerdes no pares de reírte…

Hay muchísimas, pero yo tengo poca memoria. Siempre que me preguntan por anécdotas se me olvidan. Loles León y yo solucionamos juntas el mundo en el camerino. Hacemos de todo. Con Loles nos reímos un montón. Al ser madre e hija en la serie compartimos muchas horas juntas…

Ahora no sales en la tele semanalmente, pero todo el mundo habla de ti. “Ve a verla al Lara", me dijo un amigo mío el otro día por Twitter. Yo ya lo sé, pero los lectores no. ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez en teatro?

Con cuatro personajes que te van a hacer reír, que es lo más importante. Y una obra de teatro, que dura hora y veinte, escrita por Carolina, que en París lleva 15 representándose sin parar. ‘Me gusta como eres’ habla de los límites de la amistad y de cómo te puedes cargar la amistad en un periquete con un teléfono móvil…

Precisamente en la obra vemos cómo cambiaría el mundo si escuchásemos, cuando colgamos el teléfono, los siguientes cinco minutos del otro… ¿Alguna vez te ha pasado?

No, cuando alguien me ha llamado sin querer no me quedo a escuchar por si acaso. ¿Sabes lo que te digo?

Sí…

Eso pasa mucho con las llamadas de WhatsApp, que le das a la foto y no sé porque llama… Alguna vez que me han llamado por equivocación he colgado por si acaso. Y después he tenido cagadas de hacer un pantallazo y mandárselo a la misma persona. Pero eso a quién no le ha pasado … ¿Sí o no?

Totalmente



Hombre…

¡Como el incidente en la obra! Que hay una confusión con un móvil. Ahora estamos conectados 24/7 con un montón de personas con un solo click. ¿Eres de las que tiene más de diez grupos en WhatsApp?

En cuanto pasa el cumpleaños o lo que sea me quito el grupo siempre. Yo últimamente ya en cuanto me meten digo “vale que voy” y me salgo del grupo. Es que es demasiado. Demasiada información.

¿Y de la que eliminas los whatsapp cuando te equivocas?

Sí, sí, sí…. Eliminar, eliminar. A mí la pena que me da es que solo dejen siete minutos para eliminar los mensajes para todos (para ti y para el otro).

¿Sólo son siete minutos? No tenía ni idea…

A partir de los siete minutos sólo puedes eliminar para ti el mensaje. Fíjate qué tontería... ¡para qué quieres eliminar un mensaje erróneo solamente para ti!

Y además del teatro, ¿con qué proyectos nos vas a sorprender en los próximos meses?

Estreno la peli ‘Operación Camarón’ el 13 de marzo. La hicimos con Carlos Terón, Julián López, Natalia de Molina, Julián Villagrán, Nene Librado, Canco Rodríguez (que hacía de Barajas en ‘Aída’)… He tenido un verano muy gracioso gracias a esa película. ¡Nos lo hemos pasado genial haciéndola!

Y hablando de tu futuro: hemos escuchado por boca de Alberto Caballero que ‘La que se avecina’ se podría terminar. ¿Qué sabes tú de esto?

Pues si él dice que se acaba se acabará porque es una serie de Alberto y Laura. Es de los dos… No lo sé…

¿Y si se acaba qué?

Pues como se acaban otras cosas, tendremos que recolocarnos en otro sitio. Habrá que seguir buscando trabajo y buscando proyectos nuevos…

Sus manías, su canción favorita o su mayor miedo: Miren Ibarguren, en 20 preguntas

Sería imposible entrevistar a Miren y dejar pasar la oportunidad de someterla a nuestro 'reto Outdoor', respondiendo a este test de 20 preguntas que te ayudarán a conocerla mucho mejor. Sus manías, su canción favorita o su mayor miedo, son solo algunas de las preguntas que le hemos realizado. Aquí están sus respuestas: