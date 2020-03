Gonzalo habla de la nueva ilusión de Susana y critica a sus compañeros: "No quiero ni mirar"

“Bueno Gonzalo, ya han pasado 6 meses de programa. Yo creo que Susana ya vuela libre, ya vuela sola”, le ha dicho Nando al principio del vídeo mientras le miraba. “¿Qué opinas sobre ese chaval con quién se le ha visto?”, le ha preguntado a continuación mientras no paraba de reírse antes de lanzar un “¿te duele mucho?”. El ex gran hermano, que ha confesado en más de una ocasión que sigue enamorado de ella, le ha contestado en el mismo tono de humor con el que se lo han preguntado a él. "No quiero ni mirar, espero que sea mentira lo que me estás diciendo", ha contestado.