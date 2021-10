Nagore Robles rompe a llorar al recordar su salida del armario: "Lo sacó Kiko Hernández"

La presentadora de 'Sobreviviré' ha compartido uno de sus momentos más íntimos con todo el público

Nagore Robles ha desvelado emocionada los detalles de cómo fue su salida del armario

Nagore Robles no ha podido evitar emocionarse al contar cómo fue su salida del armario. A pesar de que ella habla de cualquier tema con total naturalidad y no tiene reparo en demostrar abiertamente el amor a su pareja, Sandra Barneda, la presentadora de 'Sobreviviré' ha reconocido que ella es muy "protectora de su intimidad" y que ese tema le hubiera gustado abordarlo de otra manera.

En un arranque de sinceridad y de valor al saber que cuando habla de esto no suele contener las lágrimas y, más si menciona el papel de su familia, la presentadora se ha sincerado sobre cómo fue ese momento y también lo que ella realmente hubiera deseado. En su caso no tuvo oportunidad de hacerlo a su manera porque se le adelantaron y aunque ha reconocido que ella "no tenía ningún problema", sí que hubiera preferido que las cosas se hicieran de otro modo:

"No salí del armario, a mí me sacaron. Lo hizo Kiko Hernández", ha manifestado en el análisis que ha hecho delante de todos de lo que fueron para ella momentos duros. No solo porque es algo que requiere de su tiempo y de uno mismo, tal como ha indicado, sino también por la manera en que las familias acogieron la noticia. Precisamente en ese punto es en el que Nagore se ha roto completamente.

Tratando de recomponerse y de coger aire para seguir con su testimonio, la presentadora de 'Sobreviviré' ha agradecido la labor de sus padres y en todo lo que están aprendiendo en este camino. "Las familias son de muchas formas y claro que cuesta", ha reconocido, pero esa experiencia que están consiguiendo es lo que le ha provocado tanta emoción, aunque no le guste hablar de ello.

No es la primera vez que Nagore Robles se rompe al hablar sobre este tema, pero sí que ha sido la vez en la que ha contado más abiertamente cómo fue su salida del armario y lo que ha supuesto para ella el acompañamiento de su familia. "Los padres no nacen con un libro debajo del brazo", ha explicado y ha mantenido lo "orgullosa" que está con todo el trabajo que ambas partes están realizando.

View this post on Instagram Una publicación compartida de nagore_robles (@nagore_robles)