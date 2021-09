“No me gusta mentir”, ha comenzado escribiendo la vasca en esta carta abierta en la que ha hablado por primera vez de este bache anímico que ha preferido ocultar con el ánimo de no preocupar a nadie. “Llevo aparentando y ocultando mi estado anímico mucho tiempo” , ha reconocido la que fuera concursante de ‘GH’ que, en contraposición, está en uno de sus mejores momentos profesionales, presentando la segunda temporada de ‘Sobreviviré’ .

Pero, tal y como ha reflexionado ella misma, no todo es lo que parece. “Ya no necesito esconderme, ya no tengo que mostrar lo que no soy. Esta semana he petado”, ha continuado explicando la pareja de Sandra Barneda, que ha acompañado esta reflexión junto a dos fotografías de este verano.