A través de sus redes sociales, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 11' se ha quitado la coraza y se ha mostrado más sincera que nunca. "Os diré que estoy en un momento de muchos cambios, donde me están pasando muchísimas cosas importantes en mi vida, pero honestamente, estoy serena y en calma. Todo se colocará en su debido orden cuando esté preparada para hacerlo, no hay prisa, ni intención de tapar cualquier emoción, respiro, me escucho y me acompaño", se confiesa.