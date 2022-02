Con la voz triste y apagada, Nagore ha hablado por primera vez. Y lo ha hecho lanzando un escueto pero directo mensaje a sus seguidores mientras paseaba a uno de los perritos que compartía con su pareja y cuyo futuro y custodia tras la ruptura se desconoce. "Hola. Quería agradeceros todos los mensajes de cariño que he recibido, porque me he sentido muy cuidada, muy respetada y muy querida ; así que, muchas gracias", dice con el rostro serio tratando de mantener la compostura.

Sandra y Nagore formaban una pareja fuerte, independiente y estable que quiso mantener su espacio al margen de su relación y no dar el paso de convivir en pareja. Aunque pasaban mucho tiempo juntas, las presentadoras prefirieron vivir en casas separadas. Algo que podría haber hecho pensar a muchos que lo suyo no marchaba tan bien como debería. No obstante, a pesar de no haber dado ese paso, la realidad era otra, y la pareja había llegado incluso a dar el paso de visitar una clínica de fertilidad para convertirse en madres y formar una familia.