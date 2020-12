Nicol Hartman ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look radical. La que fuera tronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ se ha puesto en manos de una estilista y ha presumido de su cambio de imagen en su perfil oficial de Instagram. La novia de Erik Riolobos se ha cortado el pelo y no ha dejado indiferente a nadie con su nueva imagen.

A través de sus historias de Instagram, Nicol no ha dudado en hablar sobre su cambio de imagen y agradecer el cariño recibido por parte de sus fans: “Mil gracias por los comentarios que he recibido por mi cambio de look. Creo que he acertado y es un cambio que necesitaba y que me apetecía hacerme”.