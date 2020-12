Y es que, la que fuera ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ confesó hace tan solo unos días que su hijo está en la etapa de las rabietas y que la situación en casa se está volviendo un poco insostenible. La influencer pidió ayuda a través de las redes sociales y no dudó en relatar lo que está viviendo con el pequeño Matías: “Se vuelve medio loco y vuelve loco a todo el mundo. Yo me rio, pero hay veces que lo paso bastante mal porque me saca de mis casillas”.