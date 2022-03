Hace escasos dos meses, la exconcursante de 'GH 16' y Pietro compartieron el original nombre del que será su primer bebé , por el 36 cumpleaños de el artista circense . Aunque las redes en este momento han estado un poco en segundo plano, la pareja no ha querido dejar de mantener informados a sus seguidores; menos ahora, cuando los días para dar a luz pueden contarse con los dedos de las manos. “ En seis días sería la fecha para tenerlo , pero claro, puede ser antes o un poco después” asegura la futura mamá, quien hace siete meses desvelaba el sexo del bebé que espera de una forma de lo más original.

La joven artista de los Raluy tuvo que enfrentarse hace escasos meses a las críticas por su “escasa barriga de embarazada”. Algo a lo que ambos contestaron con una simple foto de su barriga en las respectivas cuentas de la pareja. "Para todos aquellos que dicen que no tengo barriga, que no se me nota y que nunca la enseño...mirad qué barbaridad", comentaba la artista.