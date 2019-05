Noemí Merino 'GH' da a luz a su bebé y comparte una foto: "Bienvenida"

Recordemos que no han sido unos meses fáciles para Noemí Merino. Tras confesar los motivos por los que estaba teniendo un embarazo de riesgo, la ex gran hermana tuvo que pasar por el hospital tras sufrir complicaciones a consecuencia del asma que ya padecía.

Su dura confesión

Además, la canaria, que aseguraba no estar nada emocionada con la idea de ser madre, confesaba que tras varias pruebas médicas durante el embarazo, los médicos le habían advertido de un posible caso de 'Síndrome de Down' en el bebé. Sin embargo, embarazada de 24 semanas, la ex gran hermana confesaba que tenía ganas de tener a su bebé en brazos. "Después de todo lo que he pasado, me siento feliz y con ganas de darle ya todo mi amor", fueron sus últimas palabras al respecto, el pasado mes de marzo.