Que la pequeña Noemí es la reina de la casa no es ninguna novedad. Y, si no, basta con echar un vistazo a la habitación que la exconcursante de ‘GH VIP’ reformó por completo para que su hija se sienta como una princesa recién salida de cuento de hadas, con el color rosa, por supuesto, como tonalidad estrella.

Madre e hija quedaron encantadas con la remodelación y la estrella de ‘Los Gipsy Kings’ no dudó en compartir con sus miles de seguidores con el resultado, así como sus impresiones. “Es preciosísimo. La corona no puede ser más bonita (…) El trono, este tocador tan precioso…todo personalizado, hecho a medida”, expresó la ‘influencer’ a golpe de stories, lamentándose de lo mayor que se estaba haciendo la pequeña de la casa: “Mi niña se me hace mayor. Ha cambiado la cocinita por el tocador. ¡Hija, no crezcas!”.