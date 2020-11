Avilés se ha pronunciado frente a la cámara de su teléfono móvil y ha expresado lo siguiente con total naturalidad: “Ha llegado la hora de que os muestre el resultado del pelo. Me ha quedado perfecto. Esto es una obra de arte del doctor Gómez Villar, de la clínica Livet”.

El colaborador de ‘Viva la vida’ no ha dudado en recomendar la citada clínica, especializada en medicina estética, y ha revelado algunos detalles sobre su intervención. “Yo no tuve apenas costras y ya tengo el pelo superbién. Es la mejor clínica, y no solamente hacen injertos. Yo estoy pensando qué hacerme”, ha señalado a través de sus historias de Instagram.