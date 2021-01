Los seguidores de Noemí le han preguntado también si se lleva bien con la familia de Antón, su marido. La madrileña no ha dudado en responder a esa pregunta y ha asegurado que sí. “Hay gente que se piensa que no porque solo se fijan en lo que sale en la tele”, ha añadido.

Entre confesión y confesión, Noemí Salazar ha aclarado también si está a gusto con su cuerpo. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha revelado que actualmente no se siente del todo a gusto consigo misma. “A raíz de tener a Mimi engordé cinco kilos y no he podido perderlos. Además, tengo problemas de tiroides”, ha confesado.