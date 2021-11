Sin embargo, Nuria Bermúdez ya no forma parte de la vida de Antonio David Flores. Y viceversa. Ahora, 20 años después de este breve y mediático romance, Bermúdez vive centrada en su hijo Dani y en sus redes sociales, donde se ha convertido en una potencial influencer y cuenta con un importante número de followers.

"No me deslumbran las estrellas, ya viví́ en el firmamento", escribe en la cabecera de su perfil de Instagram haciendo alusión probablemente a su pasado televisivo. Este espacio se ha convertido en el principal altavoz de Nuria Bermúdez, que trata de asesorar a sus cerca de 50 mil seguidores con sus principales trucos de belleza y otras temáticas.

En lo que respecta a su faceta más personal e íntima, Nuria prefiere ser discreta y no airear su vida sentimental como sí hiciera a principios de los 2000. Así, al menos de forma pública, se desconoce si la que fuera mánager de Dani Güiza ha vuelto a rehacer su vida tras su polémica separación – guerra por la custodia de su hijo incluida -. Actualmente está "soltera", que para ella no es lo mismo que estar "disponible". "No venimos al mundo para estar solas, pero tampoco para estar con cualquiera", escribía hace un par de semanas.