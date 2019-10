Omar Montes se pronuncia tras la denuncia de la madre de su hijo: "No puedo pagarle 1.000 euros al mes"

El ex de Isa Pantoja ha confesado que, aunque le tiene un gran cariño a su ex, cree que ha sido influenciada por su madre y por su novio y es por eso que podría haber tomado la determinación de denunciarle. Esta denuncia llama la atención porque hace tan solo unos días hemos podido verles juntos en sus 'stories' de Instagram haciendo planes con su hijo en común.

Omar ha hablado así de claro al ser preguntado por la denuncia : "Yo no puedo estar pagándole mil euros al mes para que se vaya de fiesta con su novio". Actualmente, él paga 350€ de manutención por el pequeño y no está dispuesto a pagar los 1.000 que le solicitan porque, tal y como él mismo ha dicho "no soy Cristiano Ronaldo".

El de Carabanchel también ha querido dejar constancia de que su ex es buena persona y que no tiene nada en contra de ella. De hecho, ella le ha apoyado incluso en televisión, donde habló perfectamente sobre él después de haber rehecho su vida con otro chico.

Pero esto no es todo, en unas declaraciones para 'Cazamariposas', ha confesado que está muy dolido con la situación que está viviendo ahora: "Con esto que me están haciendo me han dejado mucho que desear, la aprecio mucho y esto me ha dolido un montón".