Antonio Tejado enseña su cambio físico tras confesar su adicción a las drogas: "Estás que te sales"

El yerno de la excolaboradora ha comentado que ver a la abuela de sus nietos acusándole de maltrato o diciendo que le había tirado una televisión a su hija le provocó ansiedad: "Rosa Benito dijo que yo era un maltratador en directo. No la demandé porque es la abuela de mi hijo. Gané un juicio por el que me pedían 150.000 euros. Ahora Rosario me debe 30.000 euros porque gané en el Supremo". Puedes leer los mejores titulares de su exclusiva en este vídeo: