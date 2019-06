De Carlota Corredera a Raúl Prieto: Las palabras dedicadas a Belén Esteban en su boda

ya se ha casado. Ya hemos visto todos los looks que han llevado sus compañeros de cadena, nos hemos enterado de alguan que otra anécdota durante el banquete y hasta del bonito discurso que Andrea Janeira dedicó a su madre en plena ceremonia. En total, hasta once detalles desvelaron ayer en 'Sabado Deluxe' durante su programa en directo.

Toñi Moreno no pudo asistir a la boda de su amiga Belén Esteban. Pero el no ir no le impidió que tuviera el detalle de mandar un bonito mensaje a la de San Blas. "Ya sabes amiga @belenestebanmenendez las razones por las que no puedo estar contigo en este día tan emocionante. Pero estaré con el alma y te veré en @vivalavidatele5. Te quiero. Te mereces este amor tan puro y desinteresado y tan bonito. Amiga, disfrútalo de la mano de nuestro amigo @raulprietogil", ha escrito la presentadora de 'Mujeres, hombres y viceversa', acompañando el texto con una foto de las dos.