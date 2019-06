Rodri 'GH' se somete a un nuevo tratamiento de salud: "Os iré contando cómo avanza"

Su relación se fraguó durante su estancia en 'Gran Hermano' y su historia de amor es una de las más recordadas del 'reality'. Sin embargo, hace unos meses la parejita sorprendía anunciando que, tras su primera crisis , decidían seguir cada uno su camino . Hace unos días, Bea rompía su silencio pronunciándose por primera vez sobre su ruptura con Rodri: "Las primeras noches son horribles. A mí lo que más me ha costado ha sido dormir. Entrar en casa y ver que estás sola al principio es aburrido pero, cuando pasa el tiempo, sabes que entras en casa y estás en paz, haces y deshaces lo que quieres y como quieres. Ahora mismo diría que hasta me gusta la soledad casera, es algo que me ha costado mucho. Siempre tenía mucho miedo de estar sola en casa y ahora es algo de lo que también disfruto". Da al 'play' del vídeo si quieres conocer todas las confesiones de Bea.