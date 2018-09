Paola Caruso 'SV' reaparece embarazada y abandonada: "El padre ha huido"

En su entrevista más sincera para la revista italiana 'Chi Magazine', la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha anunciado en exclusiva que está esperando un bebé del que fuera su pareja, Francesco Caserta. Desesperada, Paola Caruso ha confesado que el embarazo no está siendo tan idílico como imaginaba y asegura sentirse "abandonada" por el padre del bebé.

Paola también también ha querido anunciar la noticia a todos sus seguidores a través de Instagram con un mensaje lleno de amor e ilusión por su inminente maternidad. "Dios me ha dado el mejor regalo que una mujer puede desear. Ahora depende de mí hacer honor y amarte más que a mi propia vida, mi hijo", ha comentado. Lo que más ha sorpredido a sus followers es la 'no relación' que mantiene con el padre del niño: "estoy embarazada de 4 meses, pero el padre del niño ha huido" . Si quieres descubrir todos los detalles, ¡dale al play del vídeo que encabeza esta noticia!

Paola ha asegurado que la relación iba de maravilla y no entiende qué puede haber pasado para que Francesco haya decidido terminar su relación ahora que está embarazada. "Cuando me di cuenta que estaba embarazada, inmediatamente le dije a mi pareja y él estaba en el séptimo cielo. Vivimos juntos en su casa, todo fue perfecto, luego durante el verano se fue sin decir nada y me envió a los carabinieri y a su hermana para echarme de la casa", ha contado en exclusiva para la publicación italiana. Estoy embarazada de 4 meses pero el padre del niño se ha escapado