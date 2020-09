Con hijos y muy enamorados: así es la vida de Patricia Montero y Àlex Adrover tras 'Yo soy Bea'

Los actores están volcados en el cuidado de Lis y Layla, las pequeñas que tienen en común

Así es la idílica vida de Patricia y Àlex tras 'Yo soy Bea'

'Yo soy Bea’ se consagró como todo un fenómeno social. La serie de Telecinco se encargó de animar las sobremesas a miles y miles de espectadores, que se mantenían pegados al televisor para descubrir la metamorfosis de la protagonista, Beatriz Pérez Pinzón. A lo largo de sus casi 800 capítulos, han sido muchos los actores que han participado en la versión española de la exitosa ‘Betty la fea’. Una de las incorporaciones que dejó huella en la nueva etapa de ‘Yo soy Bea’ fue, sin duda, Patricia Montero.

La intérprete valenciana, licenciada en danza clásica, se metió en la piel de la dulce Beatriz Berlanga Echegaray, conocida como Be, para ser una pieza clave en el proceso transformación, tanto exterior como interior, de Bea. No obstante, este no fue el único cometido de Be en ‘Bulevar 21’, donde se enamoró perdidamente de Roberto Vázquez, el redactor jefe de la publicación, interpretado por Àlex Adrover.

Amor dentro y fuera de la pantalla

Patricia Montero ingresaba en las filas de ‘Yo soy Bea’ en el episodio 457, mientras que Àlex Adrover hacía lo propio tan solo 18 capítulos más tarde. La pareja de actores vivió un intenso romance dentro de la ficción, que no tardó en traspasar la pantalla. Esto ocurrió en el 2007 y, desde entonces, los intérpretes no se han separado y parecen vivir en una eterna luna de miel, en la que no faltan momentos de película. Y sino, basta con rememorar la petición de mano con la que Àlex trató de dar un nuevo paso en la relación tras más de una década con su compañera.

El buceo es una de las grandes pasiones de la pareja y Àlex preparó una cita de lo más especial bajo el mar, que Montero no se esperaba. Ataviado con traje de buzo y con el agua repleto de pétalos, el mallorquín pedía matrimonio a su chica. “Te lanzaste casi 10 años después, eso sí, la espera mereció la pena”, escribía la actriz de ‘Yo soy Bea’ en su blog personal, en el que rememoraba la espectacular escena, una pedida de mano ‘submarina’ que difícilmente olvidará: “Aprovechando la increíble temperatura que hay ahora por el sur, decidimos hacer una inmersión con amigos. Una inmersión muy bonita y tranquila, hasta que algo llamó la atención de todos: una cajita de madera, que parecía un pequeño tesoro, apoyada en el fondo, a unos 5 metros. Me acerqué y me di cuenta entonces que había un anillo. Àlex sacó una pizarra y escribió: '¿Quieres, casarte conmigo?'”. Por supuesto, la respuesta fue un rotundísimo ‘sí, quiero’. Dos años después de ese momento, la pareja oficializaba su relación.

Lis, Layla y la ‘felicidad absoluta’

Sin embargo, más allá del paso por el altar, si algo revolucionó la vida de la pareja fue la llegada de Lis, su primera hija en común. “Ser madre es ser más feliz”, confesaba Patricia tras dar a luz a la pequeña en agosto de 2015. Tras estrenarse en esto de la paternidad, los intérpretes decidieron ampliar la familia y darle un hermanita a la pequeña de la casa. Así, en febrero del año pasado, abrían una nueva etapa y daban la bienvenida a Layla. Para el mallorquín, convertirse en papá representó la “felicidad absoluta”.

