Ivana Icardi posa en bikini y Hugo Sierra reacciona: "Ya conocemos todas las Islas Baleares"

Muchos no apostaban ni un duro por su relación, pero Ivana Icardi y Hugo Sierra han demostrado que su historia tiene aún mucho por escribir. A pesar de unos inicios no del todo idílicos durante la emisión de ‘Supervivientes’, la pareja ha sabido esquivar las piedras en el camino y comenzar una relación de la que ahora presumen en las redes sociales. Tanto es así, que el uruguayo no ha podido evitar reaccionar a la última foto en bikini de la argentina con un aplaudido comentario que demuestra lo muy enamorados que están.