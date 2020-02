Paula 'GH' se sincera sobre la relación con su novio: "Apareció una persona"

La relación de Paula 'GH' y su novio Mathias

Aunque no ha sido hasta hace 3 años cuando la catalana ha encontrado el amor de la mano de Mathias, un DJ al que conoció por casualidad y del que no se ha separado desde entonces. "Tuvimos una cita de 8 horas y me quedé muy triste cuando se fue. Estuve 3 meses enchochada de él", ha comentado. Además, ha aprovechado este vídeo para presentar a su chico de forma oficial. ¿Fue amor a primera vista? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue su primera cita? ¡Dale al play y entérate de todos los salseos de su relación!