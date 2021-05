Las pasadas celebraciones del Día de la Madre han removido por dentro a Paula González que, tras más de diez años separada de su madre , ha decidido tener con ella un precioso detalle. La que fuera ganadora de ' Gran Hermano ' le ha dedicado a su progenitora una conmovedora carta en la que hace balance de esta década en la que no han tenido la típica relación de madre e hija.

Paula González se sincera sobre la relación con su madre

"Yo no tenía una comunicación plena con mi madre y no me sentía cómoda contándole cosas", aseguraba en un capítulo en el que narraba con todo lujo de detalles cómo se inicio en el tabaquismo". Tal era la desconexión que sentía hacia su madre que, a sus 14 años, Paula decidió marcharse a Hawái para vivir con su padre, al que adora con todo su corazón.