Jesús Castro y Alba Casillas, en uno de sus mejores momentos

Lejos de esconderse, el actor ha decidido explayarse hablando sobre su novia, pues han sido muchos los usuarios de las redes que han querido saber por qué no comparte contenido junto a la extronista . "A ver y ya dejo el tema, que conste. Subo lo que me apetece", ha comenzado explicando en un tono de lo más tajante. Y es que, tras confirmar su relación amorosa a mediados del mes de abril, Jesús Castro ha echado el freno de mano y ha dejado de compartir fotografías junto a la influencer.

Lejos de lo que pueda parecer y para desvelar cualquier duda, el actor de 'La isla de mínima' ha querido dejar claro que se trata de un asunto relacionado con su deseo por preservar su intimidad. "Mi estilo no es mostrar mi vida privada por redes y no lo será nunca", ha recalcado el actor gaditano. "Un día coincide y subo algo, pero no esperéis algo que no va a llegar nunca", ha señalado a través de sus historias de Instagram.